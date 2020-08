Bielorussia, Putin pronto ad usare l’esercito: “Per ora non c’è bisogno”

Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione in Bielorussia, con il presidente Lukashenko che aveva chiesto più volte l’aiuto della Russia per la situazione che è degenerata dopo le elezioni presidenziali.

“Non siamo indifferenti a quanto accade in Bielorussia, si tratta del Paese più vicino a noi e su richiesta del presidente Lukashenko abbiamo formato una riserve di forze dell’ordine che possono intervenire, ma finora non c’è stato bisogno”, questa la posizione di Putin, che avverte come sia possibile l’intervento militare in Bielorussia. “I militari non andranno in Bielorussia finché gli estremisti non appiccheranno il fuoco ad auto e case”, ha detto Putin.

Inoltre il presidente russo ha elogiato l’operato della polizia bielorussa, facendo notare il caso degli Stati Uniti, con Jacob Blake colpito alle spalle.

Le opposizioni chiedono l’annullamento delle elezioni ed un nuovo voto, anche supportati dai Paesi atlantici, che non riconoscono i risultati delle urne.