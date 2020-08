Corea del Nord, riappare in pubblico Kim Jong-un dopo le notizie sul coma

È riapparso in pubblico Kim Jong-un dopo alcuni giorni di discussioni sulle sue condizioni di salute. Secondo alcuni media locali era in coma ed avrebbe passato le redini alla sorella, ma con l’apparizione in pubblico ha voluto smentire ogni possibilità.

Il dittatore della Corea del Nord ha partecipato ad un tavolo a Politburo, incentrato sul coronavirus e sul tifone Bavi, che sta per arrivare sul Paese. Ne ha dato notizia l’agenzia di stampa della Corea del Nord (Kcna), smentendo tutte le voci sul coma.

Non è la prima volta che Kim Jong-un viene dato per morto, era già accaduto alcuni mesi fa, per poi riapparire in pubblico e smentire ogni teoria.