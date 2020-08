Coronavirus nel mondo di oggi 27 agosto, aumentano i contagi in Europa

I casi positivi da coronavirus in tutto il mondo sono in aumento, con gli Stati Uniti che hanno raggiunto i 6 milioni di contagiati e 183 mila morti. In Brasile e India sono stati superati i 3 milioni di casi positivi Covid-19, con una differenza nel numero delle vittime, di più in Brasile.

Aumento dei casi in America Latina ed Europa, con la Spagna che fa segnare 426 mila casi positivi, mentre il Regno Unito 328 mila e l’Italia ha superato ieri i 262 mila.