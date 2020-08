Il giocatore del Manchester United, Paul Pogba, è risultato positivo al coronavirus dopo i test effettuati per le prossime amichevoli della Francia, non finendo nella lista dei convocati da Didier Deschamps per le gare contro Svezia e Croazia. Al suo posto è stato convocato lo juventino Rabiot.

Gli altri positivi

Risultato positivo anche Miralem Pjanic, ex calciatore della Juventus passato al Barcellona, dopo i test effettuati nei giorni scorsi.