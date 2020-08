Legge elettorale, Di Maio apre al PD: “Accordo entro l’estate”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è tornato a parlare della legge elettorale, rispondendo ai numerosi appelli di Zingaretti, che da alcune settimane ha fissato questo tema come prioritario per il Partito Democratico. “C’era un patto di far viaggiare le due cose parallelamente”, queste le parole di Di Maio, che si dice pronto a votare una nuova legge elettorale prima della fine dell’estate.

“La nostra posizione è limpida, la riforma renderà il sistema più snello ed efficente”, ha dichiarato Di Maio.

Le opposizioni dicono no

Per la Lega “le priorità sono altre”, lo ha dichiarato Salvini su Facebook: “Per Zingaretti la priorità per l’Italia è la legge elettorale, ma le priorità per la Lega sono altre, dallo stop delle tasse fino al 31 dicembre, stop agli sbarchi e riapertura delle scuole”.