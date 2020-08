Mediterraneo, tensione tra Grecia e Turchia. Intervengono Germania ed Usa

La situazione nel Mediterraneo aumenta di tensione, dopo l’esercitazione di ieri di alcune navi militari europee, tra cui anche una italiana, con lo scontro tra Grecia e Turchia che appare ora inevitabile.

La Grecia voterà a breve un disegno di legge per ampliare le sue acque territoriali di 12 miglia circa, in ottemperanza del diritto marittimo ed in riferimento a zone dove non ci sono 24 miglia dalla costa. La Turchia ha invitato la Grecia a non estenderle “a oriente”.

Intervento di Germania ed Usa

Il presidente americano, Donald Trump, ha chiamato il premier della Grecia Kyriakos Mitsotakis, dichiarandosi preoccupato per la situazione nel Mediterraneo. Essendo due forze nella Nato, dovrebbe prevalere il dialogo.

Anche la Germania è intervenuto sulla questione, con la chiamata nella giornata di domani tra la cancelliera Merkel ed il presidente turco Erdogan. Ne ha dato comunicazione la ministra alla Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, riferendo all’Alto rappresentate per gli Affari esteri europei, Josep Borrell.

La Francia ha una posizione simile alla Germania, in ottica anti-Erdogan, con la ministra della Difesa Florence Parly che ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Il Mediterraneo non può diventare terreno di gioco per le ambizioni di qualcuno”.