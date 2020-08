Migranti, il Governo ha impugnato l’ordinanza di Musumeci. La replica: “Gestione Sanità spetta a noi”

Il Governo ha impugnato l’ordinanza che è stata emessa nei giorni scorsi dalla Regione Sicilia e che ha fatto molto discutere, per la volontà di chiudere hotspot e centri di accoglienza sul territorio siciliano. Il governatore Musumeci aveva ordinato la chiusura dei centri in Sicilia, a partire da quello di Lampedusa.

L’atto è stato depositato al Tar di Sicilia, che ora dovra valutare chi ha la competenza in merito di gestione dei migranti e dei centri di accoglienza, in tempo di epidemia da Covid-19. Il Governo ritiene che la gestione dei migranti è competenza dello Stato e non delle Regioni.

L’esecutivo ha fatto sapere che l’ordinanza produrrebbe delle conseguenze sulle altre regioni, che dovrebbero prendere i circa 4.000 migranti dalla Sicilia.

Musumeci: “La gestione della Sanità spetta a noi”

Non si è fatta attendere la replica del governatore della Sicilia: “Il governo vuole affermare la sua competenza sui migranti. La eserciti e intervenga come non ha fatto in questi mesi. Ma nessun ricorso può fermare la tutela sanitaria, che compete a noi”.