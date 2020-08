PlayStation Plus, annunciati i due giochi mensili di settembre 2020

Sono stati annunciati i due giochi mensili per il mese di settembre 2020, destinati agli abbonati al PlayStation Plus. Il mese scorso erano stati dati in bonus Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys Ultimate Knockout, per la gioia dei fan di Call of Duty.

Per il mese di settembre 2020 i due giochi mensili saranno Street Fighter V (Edizione PlayStation Hits) e PUBG PlayerUnknown’s Battlegrounds, due titoli che sono molto popolari ed hanno venduto milioni di copie.

Si potranno scaricare dalla giornata di martedì 1 settembre, fino a quel giorno resteranno disponibili sul PlayStation Store i due giochi di agosto, Fall Guys e Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered.