Salvini annuncia una mozione di sfiducia alla ministra Azzolina

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato una mozione di sfiducia per la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “Quando si tornerà in Parlamento depositeremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di alunni e famiglie, un milione di docenti e presidi. La scuola merita di meglio, Azzolina bocciata”, questa la posizione di Salvini.

Per la Lega le cose da fare per migliorare la scuola partono dall’assunzione degli insegnanti precari, con 20 mila insegnanti di sostegno. Inoltre vanno trovate le 10 mila aule che mancano ed i termoscanner che ancora non sono presenti nelle scuole.

“Dimenticare la mascherina obbligatoria in classe, una pericolosa follia. Queste le proposte della Lega, il ministro è in grado di attuarle? No”, ha scritto il leader del Carroccio.

Il Movimento 5 Stelle risponde a Salvini su Facebook: “Vuole sfiduciare la ministra che ha portato 7 miliardi alla scuola italiana in sette mesi”.