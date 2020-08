Una scossa di magnitudo 3,5 ha colpito la provincia di Ancona, e nello specifico la città di Cerreto d’Esi, questa notte alle ore 4.46. Il terremoto è stato rilevato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, che ha stimato una profondità di 6 chilometri.

Per ora non si segnalano danni a persone o edifici, con i cittadini che per la maggior parte non sembrano aver sentito la scossa, almeno nel capoluogo Ancona.