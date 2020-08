Basilicata, presidente Consorzio Trasporti condannato per violenza sessuale ma rieletto. De Micheli denuncia il caso

Il presidente del Consorzio Trasporti della Basilicata, che si occupa del trasporto pubblico locale, Giulio Ferrara, è stato rieletto nella sua carica, nonostante una condanna per violenza sessuale a suo carico. Una petizione su Change.org ne chiedeva la rimozione ed aveva ricevuto 20 mila firme, dunque è intervenuta la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, che si è detta “sgomenta” per la situazione.

“Apprendo dai giornali che il signor Giulio Ferrara è stato rieletto presidente nonostante una condanna per violenza sessuale. Sono sgomenta come donna prima che come ministra”, ha scritto su Facebook. Ha poi annunciato di lavorare ad una norma che non permetta a persone condannate di essere nominate a capo di un Consorzio.

La situazione non è passata inosservata, con numerose associazioni che si sono scagliate contro questa vicenda e con anche le “Sardine” che prenderanno parte alla protesta.