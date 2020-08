Consegnati i primi banchi a Codogno, Alzano e Nembro

Sono stati consegnati questa mattina i primi banchi nei comuni di Codogno, Alzano e Nembro, come da volontà del Governo, che ha deciso di dare un segnale distribuendo i nuovi banchi singoli nei paesi più colpiti dal coronavirus. Nella scuola San Biagio di Codogno sono stati consegnati 50 banchi singoli: “Ci servivano per il distanziamento tra gli studenti”, ha dichiarato la preside dell’istituto Orestina Illari. Ora i vecchi banchi sono stati spostati in cortile e gli operai hanno iniziato a sistemare i nuovi nelle aule. La preside ha spiegato che i banchi con le rotelle arriveranno più avanti e saranno destinati alla scuola media.

Secondo quanto era stato spiegato i militari dell’esercito si occuperanno di trasportare i banchi dalla fabbrica alla scuola.