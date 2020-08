Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 28 agosto: si conferma aumento dei casi (+1.462). Salgono le terapie intensive

I dati di oggi 28 agosto sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un aumento diffuso dei casi positivi, rispetto alle scorse settimane. Nella giornata di ieri (qui i dati) si sono superati i 1.400 casi positivi in 24 ore.

Oggi si conferma l’aumento dei casi positivi della giornata di ieri, con +1.462 nuovi contagiati, a fronte di 97 mila tamponi, che comprendono anche i test sierologici. Aumento in controtendenza anche per le terapie intensive che aumentano del 10% con ora 74 posti occupati. Stabili i decessi con 9 morti nelle ultime 24 ore.

Bollettino Protezione Civile 28 agosto

I dati sul Covid-19: