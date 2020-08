Coronavirus, focolaio in Costa Smeralda: 21 positivi al Phi Beach

Sono 21 le persone positive alla discoteca Phi Beach in Costa Smeralda, secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie della zona. Si tratta di uno dei locali più frequentati da cittadini e turisti. I test sul personale, risultato positivo, sono stati effettuati nei giorni scorsi. Ora le persone che sono risultate positive al Covid-19 sono in isolamento domiciliare e fiduciario nelle loro residenze.

Si tratta di lavoratori che non sono residenti in Sardegna e che saranno gestiti all’Ats. Il Phi Beach aveva chiuso in anticipo, a causa dei casi positivi tra i dipendenti. Ora si cercheranno eventuali contatti delle persone trovate positive.