Coronavirus nel mondo oggi 28 agosto: superati i 24 milioni e mezzo di casi

I casi positivi da coronavirus in tutto il mondo hanno superato i 24 milioni e mezzo, con 835 mila morti e 61 mila persone in terapia intensiva. In Brasile sono aumentati i casi, avvicinandosi ai 4 milioni di positivi, mentre negli Stati Uniti sono oltre 6 milioni i positivi.

Aumento dei casi anche in America Latina, con il Peru che supera il Sudafrica con 621 mila casi accertati. In Spagna sono 451 mila i casi da contagio da coronavirus, con aumento anche in Italia, che ieri ha fatto segnare i 263 mila casi positivi dall’inizio dell’epidemia da Covid-19.