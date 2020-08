Coronavirus, San Raffaele: “Domani Flavio Briatore sarà dimesso”

L’ospedale San Raffaele di Milano ha emesso una nota nella quale si specifica come da domani l’imprenditore Flavio Briatore sarà dimesso e trascorrerà l’isolamento nella sua abitazione, in seguito alla positività da Covid-19. Briatore è ricoverato nella struttura dalla giornata di lunedì, con la comunicazione della positività che era arrivata successivamente direttamente dal San Raffaele.

“Le condizioni cliniche consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto da normativa”, questo si legge nella nota.

Nella giornata di oggi aveva rilasciato alcune dichiarazioni ai media: “Sono ricoverato in una stanza da solo, non prendo ossigeno e non sono intubato. La temperatura è ok e respiro bene, ho anche lavorato”, queste le parole di Briatore. Negativo il figlio di 10 anni, Falco.