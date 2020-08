Donald Trump: “Accetto la nomination. Con Biden ci si allea con la Cina”

Il presidente Trump ha accettato la nomination alle prossime elezioni presidenziali alla convention repubblicana, attaccando il suo sfidante Joe Biden: “La sua agenda è Made in China, la mia è americana”, ha dichiarato Trump durante il suo discorso.

Presente la First Lady Melania, vestita di verde, oltre a 1900 ospiti nel prato a sud della Casa Bianca. Polemiche per la mancanza della mascherina tra il pubblico e il distanziamento sociale non sufficiente.

Trump ha affrontato il tema delle violenze, cercando di spostare il tiro: “Non viviamo nel buio, siamo la torcia del mondo”, ha detto il presidente americano.