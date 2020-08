Giappone, il premier Shinzo Abe annuncia le dimissioni per motivi di salute

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe è pronto a rassegnare le dimissioni a causa di non precisati motivi di salute, che stanno preoccupando tutto il Paese. Nell’ultima settimana per due volte si è recato in ospedale per delle visite mediche, con una visita che è durata otto ore. Storicamente è noto soffrire di colite ulcerosa, che lo aveva già portato fuori dagli impegni diplomatici quando era primo ministro nel 2007.

Secondo alcune voci dal partito Liberal Democratico, Shinzo Abe non sarebbe in grado di portare a termine il suo mandato, che termina nel settembre 2021.

Preoccuopazione in Giappone

Nel Paese non si parla d’altro, soprattutto per le numerose visite in ospedale. Gli alleati del partito Liberal Democratico vorrebbero che portasse a termine il suo mandato come segretario e primo ministro, fino a settembre 2021.

Secondo Akira Amari, un politico di lungo corso del partito, ha spiegato come Shinzo Abe è apparso più in salute dell’ultima volta che lo aveva visto a metà agosto. “Probabilmente è esausto mentalmente”, ha dichiarato.