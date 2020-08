Indice Rt, i dati di oggi 28 agosto. Alcune Regioni rimangono sopra la soglia di 1

Sono stati pubblicati i dati relativa alla passata settimana per quanto riguarda la trasmissione del coronavirus sul territorio nazionale. Questa rilevazione è stata un po’ ridimensionata dagli stessi tecnici del ministero della Salute e dell’Iss, che hanno spiegato come potrebbe essere sbagliato rilevare la diffusione solamente dalle persone sintomatiche. Questo in seguito ai molti casi asintomatici che sono stati trovati negli ultimi giorni, soprattutto dopo le vacanze e che potrebbero non finire nella statistica.

Ci sono regioni come la Lombardia che rimane sempre al primo posto per casi positivi giornalieri ma questa settimana comunica un indice di 0,52, in un intervallo di confidenza più ampio.

I dati del 28 agosto

I dati sono stati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha comunicato un indice Rt a livello nazionale di 0,75, con un intervallo di confidenza che va da 0,5 a 1,24.