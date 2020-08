Milano, nuovo focolaio in Rsa: metà degli ospiti in ospedale

Si è registrato un nuovo focolaio in una residenza per anziani, la Quarenghi a Milano, con 21 persone positive al coronavirus, oltre ad un operatore sanitario. Per ora solo una persona presenta dei sintomi, ma metà dei positivi sono stati ricoverati in ospedale.

La persona sintomatica aveva portato le autorità sanitarie a chiedere un tampone di controllo a tutti i dipendenti della struttura e agli ospiti, complessivamente oltre 120 persone. Da qui è nato il focolaio, con dieci persone che sono in attesa di un posto dove passare la quarantena, mentre l’operatore sanitario è in isolamento. La struttura è gestita da Coopselios, che assicura la maggiore sicurezza all’interno dell’edificio: “Garantiamo le norme sanitarie e le procedure”.