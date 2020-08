Sondaggi politici regionali Liguria: Toti al 60%, PD-M5S al 34%. Massardo al 5%

Sono stati pubblicati gli ultimi sondaggi politici per le prossime elezioni regionali in Liguria, dove emerge un grande vantaggio per il governatore uscente, Giovanni Toti, che arriverebbe al 60% delle preferenze. Male l’alleanza PD-M5S, che con Ferruccio Sansa arriva al 34% dei consensi. Il candidato di Italia Viva e Più Europa, Aristide Massardo, è dato al 5%.

Dalle intenzioni di voto emerge come la lista della Lega sia quella più votata, con il 25,7% dei consensi. Fratelli d’Italia è al 12,5% dei consensi, con la lista Toti al 10,6%. Più indietro Forza Italia con il 6,9%.

Il Partito Democratico otterrebbe il 17,1% dei consensi con la sua lista a sostegno di Sansa, mentre il Movimento 5 Stelle l’11,2%. Delle percentuali che sono inferiori anche alle stime nazionali dei due partiti.

L’esordio di Italia Viva alle elezioni è al 5%, con il sostegno di Più Europa al candidato Massardo. La somma delle liste appare superiore al risultato del candidato, possibile un voto disgiunto di lieve entità. Italia Viva sarebbe intorno al 3%, mentre Più Europa al 2% dei consensi, per questa prima alleanza tra i due partiti.