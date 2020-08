TikTok, si va verso la vendita a 20-30 miliardi di dollari

Dopo alcune settimane di polemiche, ora TikTok sembra essere destinato alla vendita, che potrebbe avvenire nel weekend, per un prezzo di circa 20-30 miliardi di dollari. Il Ceo di TikTok, Kevin Mayer, ha già rassegnato le dimissioni, in seguito alle decisioni della Casa Bianca in merito all’accusa di spionaggio ed alla richiesta di vendita. “Ho deciso di lasciare l’azienda”, queste le parole di Mayer ai dipendenti.

Con un decreto Donald Trump aveva imposto la vendita entro 90 giorni all’azienda di Pechino, in caso contrario sarebbe rimasta fuori dal mercato americano.

Ora sono due i colossi americani pronti a subentrare nella popolare applicazione, con Wallmart che si unisce a Microsoft per l’acquisizione finale. L’applicazione potrebbe essere un modo per ottenere nuovi clienti da parte di Wallmart, che vede il suo titolo volare in Borsa.