Coronavirus nel mondo oggi 29 agosto: aumento dei casi in Europa

I casi positivi da Covid-19 nel mondo sono in aumento, avendo quasi raggiunto i 25 milioni di unità e 841 mila morti. Aumento dei casi in Europa, con la Spagna che ha il maggior numero di casi positivi, con oltre 455 mila contagiati ed ha superato le 29 mila morti. Salgono i casi anche in Francia, che nelle ultime ore ha avuto 7mila positivi ed ha un numero complessivo di 267 mila contagiati, non distante dall’Italia che ne fa segnare 265 mila dopo i numeri di ieri della Protezione Civile.

Continua l’aumento in America Latina, con il Peru che è lo Stato più colpito dopo il Brasile, con quest’ultimo che ha quasi raggiunto i 4 milioni di casi positivi.