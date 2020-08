Coronavirus, sono quattro i giocatori della Roma positivi

Nelle ultime ore sono arrivati gli esiti degli ultimi test effettuati per quanto riguarda il Covid-19 nella Roma, con altri giocatori che sono risultati positivi. Complessivamente sono quattro: Bruno Peres, Justin Kluivert, Carles Perez e Mirante, con il portiere che era stato il primo a comunicare la sua positività al coronavirus.

“Sono positivo al Covid-19, voglio far sapere a tutti che sto bene e non ho sintomi”, ha dichiarato Bruno Peres sui social network, che ora passerà un periodo in quarantena.