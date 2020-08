Messina, uccide il padre accoltellandolo nel sonno

Un ragazzo di 20 anni ha ucciso il padre nel sonno nella città di Spadafora, in provincia di Messina. Si è trattato di un caso di parricidio, con l’uomo di 59 anni che stava dormendo nel suo letto quando è stato colpito dal figlio, per non precisati motivi familiari.

I carabinieri che sono giunti nella scena del crimini hanno effettuato i rilievi per la prima ricostruzione della dinamica dei fatti: il giovane avrebbe aggredito il padre colpendolo col coltello. L’uomo ha provato a difendersi iniziando una colluttazione con il figlio, ma è morto poco dopo. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di omicidio.