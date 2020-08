Migliori Smart TV 40 pollici 2020, confronto e guida all’acquisto

La scelta di una smart tv non è così semplice come potrebbe apparire, con le caratteristiche che si sono affinate negli anni e con ogni modello che offre nuove funzionalità e si differenzia dai competitors.

La smart tv da 40 pollici è uno dei segmenti più ambiti e destinato solitamente per ambienti casalinghi e per salotti di medie dimensioni. Ci sono diversi marchi leader nel settore, che offrono modelli con caratteristiche e funzionalità peculiari.

Cos’è una Smart TV?

Per chi si approccia per la prima volta a questa tecnologia, una smart TV è una tecnologia in voga da alcuni anni, che consente di aggiungere diverse funzionalità alle normali televisioni, sfruttando la connessione ad internet.

Grazie ad un mini computer interno la smart TV può offrire nuove funzionalità e dotarsi un sistema operativo proprio, come se fosse un PC. Come nei computer è possibile installare delle applicazioni su questo sistema operativo, come Netflix ed Amazon Prime Video, per fruire dei servizi streaming senza dover installare altri dispositivi.

Confronto migliori Smart TV da 40 pollici

Ecco i migliori modelli scelti nella guida all’acquisto per la categoria di smart TV da 40-43 pollici:

Hisense H40BE5500

Samsung NU7090

Sharp Aquos LC-40BG5E

Sony KD-43XG7005

Philips 7300 series 43PUS7304/12

Di seguito una tabella comparativa e di confronto dei migliori modelli di smart TV con un range da 40 a 43 pollici.

Come scegliere una Smart TV da 40 pollici?

Ci sono molte funzionalità da valutare per scegliere una Smart TV da 40 pollici, a partire dalla valutazione degli spazi dove andrà posizionato il televisore.

Dimensione

Spesso sul mercato si trovano comparazioni tra i modelli a 40 pollici a quelli a 43 pollici, visto che la differenza di pochi centimetri potrebbe andare bene per gli ambienti di medie dimensioni. Entrambe le dimensioni in pollici vanno bene per una distanza di circa 2,5 metri dalla fonte visiva e dunque in un salotto medio riescono a dare il meglio di sè.

Inoltre la scelta può variare a seconda dell’altezza con il supporto e con la dimensione della cornice. Alcuni modelli sono più sottili e di dimensioni ridotte, mantenendo la stessa dimensioni in pollici.

Risoluzione

La risoluzione della smart TV è uno dei parametri fondamentali per la scelta, soprattutto se si vogliono apprezzare al meglio tutti i dettagli di una produzione in Ultra HD/4K. Se si pensa di avere molte visioni in questa risoluzione occorrerà escludere i modelli Full HD, che mantengono una visione ottimale, ma perdono in dettaglio rispetto alle nuove risoluzioni.

Una risoluzione maggiore corrisponde ad una qualità migliore, considerando che la risoluzione indica il numero di pixel presenti: con più pixel ci saranno maggiore.

Per quanto riguarda quella Full HD si tratta di una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, che solitamente viene anche indicata come 1080p.

Quella più recente e moderna è il 4K che ha una risoluzione quattro volte maggiore rispetto a quella Full HD, con un numero di pixel di 4096×2160, utilizzata in maggior parte in ambito cinematografico. In quello televisivo si utilizza l’Ultra HD, con 3840×2160 pixel.

Distanza dalla TV

Questo grafico mostra la distanza consigliata a seconda di dimensioni e risoluzioni. Nel caso di una TV 40 pollici con risoluzione Ultra HD (4K) è consigliata una distanza di 2 metri, che aumenta a 2,5 metri per le smart TV a 43 pollici.

Tecnologia HDR

Un’altra delle ultime novità che è arrivata con i modelli più recenti di Smart TV è la tecnologia HDR, che migliora notevolmente i colori durante la visione.

Tecnicamente fa riferimento a High Dynamic Range, un termine che arriva dal mondo della fotografia. Si tratta dell’intervallo dinamico ideale tra l’occhio umano e le immagini, che risultano così più realistiche.

Con la tecnologia HDR si ottimizza la luminosità, oltre al colore ed alla forma delle immagini, per dare un livello più alto rispetto a quello percepibile dall’occhio umano.

Audio

Un’altra funzionalità che può condizionare la scelta del televisore da 40 pollici è l’audio. Tutti i modelli hanno un sistema di audio integrato, ma non tutti danno le stesse rese sonore, con alcuni marchi che puntano di più su questo segmento, come Sharp.

Con l’avvento del design sottile si è andato a peggiorare il comparto audio, visto lo spazio ridotto per mettere gli altoparlanti all’interno della scocca della TV. Anche per questo sono nate negli anni le soundbar, che forniscono un sistema indipendente rispetto alla smart TV.

Le differenze tra schermo curvo e schermo piatto

Un’altra delle differenze che si può notare tra i modelli di smart TV da 40 pollici è quella dello schermo, con la maggior parte che ha uno schermo piatto, ma alcuni marchi propongono anche un modello curvo.

La differenza sostanziale riguarda l’angolo di visione: con uno schermo curvo ci sarà una visione ottimale anche da una posizione angolata, rispetto ad uno schermo piatto. La qualità di visione non viene intaccata da come lo schermo è costruito.

Oggi tutti gli schermi per quanto riguarda i modelli con le più alte risoluzioni e dimensioni hanno un display LED, che ha sostituito i vecchi LCD. Ci sono anche i modelli OLED, che offrono un contrasto ed un nero più intenso, ma sono anche più costosi.

Connettività

Le smart TV si connettono solitamente via Wi-Fi, ma alcuni modelli dispongono anche di una porta fisica ethernet, per garantire una velocità più stabile e veloce.

Inoltre anche il numero di porte USB ed HDMI è importante nella scelta della smart TV, visto che è possibile che vorrete collegare la televisione a diverse fonti, come può essere un lettore Blu-Ray, una console, un decoder. Serviranno almeno 2 porte HDMI, per evitare di avere problemi in futuro.

Sistema Operativo

Come anticipato, le smart TV dispongono di un loro sistema operativo, che può consentire un utilizzo simile ad un PC Multimediale, con l’installazione di applicazioni. Uno dei migliori sistemi operativi è Android TV, che consente di installare le applicazioni direttamente dal Google Store.

I marchi leader del settore hanno però sviluppato dei loro sistemi operativi proprietari, che a volte possono risultare limitanti.

Sony solitamente utilizza Android TV nei suoi modelli, con la compatibilità con l’assistente vocale di Google.

Samsung utilizza il sistema Tizen, proprietario, che risulta dinamico ed un buon compromesso per l’utilizzo finale. HiSense usa il sistema VIDAA U.

Le migliori Smart TV da 40 pollici del 2020

Le nostre scelte per quanto riguarda le migliori smart TV dal range di 40 e 43 pollici per rapporto qualità/prezzo.

Hisense H40BE5500

Questo marchio è uno di quelli emergenti nel settore delle smart TV, con prezzi molto economici se paragonati ai suoi competitors top di gamma, mantenendo comunque delle prestazioni elevate. Scelta da molti utenti per il rapporto qualità/prezzo ritenuto soddisfacente.

In questo caso il modello Hisense ha una dimensione di 40 pollici ed una risoluzione Full HD, oltre ad avere tutte le funzionalità essenziali di una smart TV, con la compatibilità con Dazn, Amazon Prime Video e Netflix.

PRO Rapporto qualità-prezzo

Resa visiva CONTRO Risoluzione Full HD

IN OFFERTA Hisense H40BE5500 Smart TV LED FULL HD 40", USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2019] TV full HD con schermo da 90 cm (40 pollici)

Risoluzione e immagine: 1.920 x 1.080 pixel (risoluzione full hdHD), numerose modalità immagine, tecnologie di miglioramento del colore, contrasto e movimento, retroilluminazione LED diretta per un'illuminazione uniforme delle immagini

Ricezione e connettività: triplo sintonizzatore per dvb-c, dvb-s2, dvb-t2 HD (codec h.265), slot ci +, wifi, ethernet, screen mirroring, HDMI x2, USB x2, lettore multimediale USB

Smart TV VIDAA U per goderti le migliori app: prime video, netflix, dazn, timvision e chilitv

Sony KD-43XG7005

Sony è uno dei marchi leader nel settore delle TV, con questo modello da 43 pollici che è uno dei migliori in commercio. Da Sony ci si attende un’ottima resa video, che non delude le aspettative grazie alla risoluzione Ultra HD (4K).

Presente la modalità X-Reality PRO, che analizza ogni fotogramma e migliora l’immagine, per colore, luminosità e nitidezza.

PRO X-Reality PRO

HDR

Sistema Operativo Linux CONTRO

IN OFFERTA Sony KD-43XG7005 TV Smart da 43", 4K Ultra HD, HDR, Slim Design, Nero LED 4k ultra HD hdr: una risoluzione pari a 4 volte quella delle immagini in full HD per un'immagine ancora più intensa e reale

Processore 4k x-reality pro: ogni immagine viene analizzata in tempo reale per migliorarne nitidezza, contrasto e dettagli

Smart TV con browser web: naviga sul web, guarda i video su youtube e divertiti con le app come netflix e prime video

Triluminos display: più colore, più dettagli e più realismo in ciò che guardi

Dimensioni TV con piedistallo (l x a x p): 97.0 x 63.0 x 26.0 cm circa

Philips 7300 43PUS7304/12

Questo modello di smart TV ha una dimensione di 43 pollici per quanto riguarda lo schermo, con una risoluzione Ultra HD (4K) che garantisce i migliori dettagli sul mercato.

Ottimo per i contenuti video, con la modalità HDR disponibile per avere un’esperienza visiva eccellente. Con la modalità Ambilight si avrà la percezione di stare guardando uno schermo più grande, senza perdere dettagli. L’audio non è il suo punto di forza, mantenendosi su un livello sufficiente.

PRO Modalità Ambilight

Risoluzione Ultra HD

HDR CONTRO Audio

Samsung NU7090

Samsung è uno dei marchi più conosciuti per quanto riguarda i dispositivi tecnologici ed anche in questo caso non delude le aspettative con questa smart tv da 43 pollici, con una risoluzione Ultra HD che garantisce il massimo dettaglio visivo.

Presente il sistema operativo proprietario Tizen, che consente di utilizzare le principali app come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Dazn e molte altre.

Presente la tecnologia HDR, che fornisce ai colori maggiori dinamicità, rendendo la resa visiva eccellente.

PRO Risoluzione Ultra HD (4K)

HDR

Sistema Operativo Tizen

Resa visiva CONTRO

IN OFFERTA Samsung NU7090 TV UHD 4K Flat Smart Serie 7, 43" , LED, Risoluzione 3840 x 2160, Nero [Classe di efficienza energetica A] Certificazione UHD per una risoluzione 4 volte superiore ai TV FHD

Tecnologia HDR che garantisce luminosità e colori brillanti

Spessore ridotto e cornice sottile per un design accattivante ed elegante

Sistema Tizen per accedere comodamente ai tuoi contenuti e ai tuoi dispositivi mobile

Risoluzione 3840 x 2160

Sharp Aquos LC-40BG5E

Sharp è un marchio storico olandese che propone un modello da 40 pollici con un buon rapporto qualità/prezzo, per chi è alla ricerca di una smart TV economica ma senza rinunciare ad un’ottima resa visiva. Nulla da segnalare sulla qualità video, che resta alta nonostante la risoluzione Full HD.

Audio di livello superiore ai concorrenti, grazie ad un sistema dedicato di Harman Kardon, che fa aumentare lo spessore, ma rende inutile l’acquisto di una soundbar, con un potenziale risparmio ulteriore.

PRO Audio di livello

Prezzo CONTRO Risoluzione Full HD

IN OFFERTA Sharp Aquos LC-40BG5E - 40"/102 cm Smart TV Full HD LED, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1920 x 1080 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2019 Connettendo il tuo smart tv alla rete di casa, puoi goderti film e serie televisive

Questo televisore è dotato di sistemi audio integrati realizzati da harman kardon

Active motion definisce efficacemente le immagini in movimento creando fotogrammi aggiuntivi

Dts crea un surround virtuale per riprodurre un'esperienza cinematografica unica

Installabile a parete con staffa vesa 200200 mm; distanza fra i piedistalli 90 cm

Smart TV da 40 pollici più popolari

Ecco alcuni dei modelli di Smart TV più popolari su Amazon:

Domande frequenti su Smart TV (FAQ)