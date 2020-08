È morto nella notte Chadwick Boseman, l’attore americano che ha interpretato “Black Panther” nel film della Marvel del 2018. Aveva 42 anni ed era malato di cancro al colon. Non aveva dato notizie pubbliche della sua malattia, scoperta nel 2016, ma aveva continuato a lavorare come attore e nel suo personaggio di “T’Challa” in Black Panther.

Il suo portavoce ha fatto sapere che “è morto nella sua abitazione, con la moglie e la sua famiglia”, queste le parole sui social network.