Scuola, il ministero conferma i corsi di recupero dal primo settembre

Il ministero dell’Istruzione ha confermato i corsi di recupero per il primo settembre, con i docenti che protestano per gli extra non pagati. Inoltre ci sono ancora i lavori da fare per sistemare le aule e i nuovi banchi, che devono arrivare, oltre ai bidelli che mancano per la gestione degli ingressi. Il ministero ha escluso un rinvio a dopo l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 dei corsi di recupero.

L’Associazione nazionale presidi si è scagliata contro la norma: “Stiamo già dicendo ai nostri colleghi di far slittare i corsi a dopo l’avvio della scuola”, queste le parole di Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale Presidi per il Lazio. I presidi hanno consigliato al Governo di dedicare una settimana ai corsi di recupero, interrompendo le lezioni.

Intanto le famiglie si stanno già preparando all’avvio della scuola previsto per il 14 settembre, con l’acquisto su Amazon dei libri scolastici per l’anno 2020/2021, una pratica che va avanti da diverse settimane, dopo la pubblicazione della lista dei libri di testo da parte del Miur.