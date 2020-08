Speranza: “Superticket abolito, nessuno lo pagherà più”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato come dal primo settembre non si pagherà più il Superticket, previsto nella legge di Bilancio 2020. La sua abolizione era stato uno dei punti inseriti nella legge di Bilancio 2020, approvata in epoca pre-Covid. “Il Superticket è stato abolito e nessuno lo pagherà più”, ha dichiarato Speranza su Facebook.

Il Superticker vale 10 euro che i pazienti pagano su ogni ricetta per le prestazioni diagnostiche e specialistiche. “Ogni volta che una persona non si cura per motivi economici, siamo di fronte ad una sconfitta”, ha dichiarato Speranza.