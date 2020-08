Coronavirus, corteo di negazionisti a Berlino: migliaia senza mascherina

Un corteo di negazionisti del Covid-19 hanno manifestato nel centro di Berlino contro le norme volute dal governo per non far diffondere il coronavirus. “Basta con la dittatura del coronavirus”, questo uno degli slogan che si sono sentiti in piazza, con quasi 20 mila persone che sono scese in strada, ma che poi sono state disperse dalla polizia tedesca, anche per il non rispetto delle norme anti-Covid all’interno del corteo.

Ci sono state tensioni con la polizia e scontri, dopo le proteste per le nuove restrizioni che sono state introdotte in Germania per frenare l’aumento dei contagi.