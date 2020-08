Coronavirus, navi porteranno indietro i turisti positivi dalla Sardegna

Il Governo ha trovato la soluzione per i turisti rimasti positivi in Sardegna, con l’invio di alcune navi per trasportare le 300 persone positive nelle loro abitazioni. Verranno riportate a casa le persone contagiate da Covid-19, con la gestione che sarà affidata alla Protezione Civile, in collaborazione con le Regioni Lazio e Sardegna. Non verranno utilizzati gli aerei, come era stato ipotizzato alcune settimane fa, con il cosiddetto “ponte aereo”.

I turisti positivi saranno spostati con dei pullman, che li porterebbero sulle navi in maniera diretta. Non è chiaro il numero di navi che si andrà ad utilizzare, potrebbe essere anche una nave singola, visti i numeri dei positivi.