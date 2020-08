Coronavirus nel mondo oggi 30 agosto, superati i 25 milioni di positivi

Sono stati superati i 25 milioni di positivi da Covid-19 in tutto il mondo, con gli Stati Uniti che hanno il maggior numero di contagiati, con 6 milioni di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia.

Nel Brasile sono quasi 4 milioni i casi positivi, con 120 mila morti, mentre in India sono 3,5 milioni ma con 63 mila morti. Salgono i casi in America Latina ed Europa, con 639 mila contagiati in Peru. In Spagna sono 455 mila i positivi da coronavirus, con 29 mila vittime, mentre in Italia sono state superate le 266 mila persone contagiate ieri sera nel bollettino.