F1, vince Hamilton in Belgio davanti Bottas e Verstappen. Disastro Ferrari

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Belgio, davanti al suo compagno di squadra Valteri Bottas ed a Max Verstappen. Disastro in casa Ferrari, che chiudono un weekend buio al 13esimo e 14esimo posto, il peggiore di sempre nel circuto belga di Spa Francorchamps.

Ottimo risultato per la Renault, che conferma i progressi mostrati nelle prove libere e nelle qualifiche, arrivando in quarta posizione con Ricciardo, che nel finale è riuscito a recuperare parecchi secondi ai tre di testa, preoccupati da eventuali forature, come accaduto a Silverstone.

I pit stop sono avvenuti al 12 giro a causa dell’incidente di Giovinazzi, portando le gomme dure dei primi tre al limite, come era accaduto nel circuito inglese.