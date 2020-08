A causa dell’esondazione del fiume Adige è stata sottoposta a chiusura l’autostrada A22 del Brennero, almeno finché la situazione non tornerà percorribile. Disagi per i viaggiatori, che ora si ritrovano senza il principale collegamento con l’Austria per alcune ore.

Il maltempo ha colpito alcune zone dell’Italia, in particolare il centro Nord, con il caso della morte delle due sorelle di Marina di Massa che ha destato scalpore, sempre a causa dei forti venti.