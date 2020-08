Marina di Massa, cade un albero sopra una tenda: morta bambina di 3 anni, grave la sorella

Una bambina di tre anni è morta a causa della caduta di un albero sulla sua tenda, dove era con la sorella di 14 anni a Marina di Massa in campeggio. Anche un’altra ragazza di 19 anni è rimasta ferita a causa del maltempo. Secondo quanto riportato l’incidente è avvenuto questa notte, quando una tromba d’aria ha colpito la zona di campeggio in Toscana.

I vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell’incidente per cercare di soccorrere le persone colpite dall’albero caduto. Il campeggio è il “Verdemare”, in località Partaccia, dove sono giunti anche i carabinieri e i soccorsi del 118. L’elicottero non ha potuto facilitare i soccorsi a causa del vento. Non sono stati resi noti altri incidente o altre persone ferite.