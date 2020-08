Miglior Monopattino Elettrico 2020, confronto e guida all’acquisto

Il Governo ha confermato il Bonus Mobilità fino a 500 euro per l’acquisto dei veicoli ecologici e sostenibili nel decreto Rilancio, anche se la piattaforma per richiedere il bonus non è stata ancora attivata. Questo è utile per abbassare il prezzo di listino dei monopattini elettrici, ottenendo fino al 60% del totale complessivo.

In questa guida verranno recensiti i migliori modelli di monopattino elettrico in commercio nel 2020. Negli ultimi anni hanno avuto una crescita esponenziale specialmente nelle grandi città, che si prestano al loro utilizzo.

Il miglior monopattino elettrico del 2020

Ecco una lista dei migliori monopattini elettrici per adulti che si possono trovare sul mercato:

Monopattino elettrico Xiaomi M365 Pro

Ninebot by Segway E22E

Ninebot by Segway ES2

Segway Ninebot MAX G30

Tabella comparativa migliori monopattini elettrici 2020

Xiaomi Mi M365 Pro

Questo modello è uno dei più venduti sul mercato, apprezzato dagli utenti per le sue funzionalità e rapporto qualità/prezzo. Il monopattino elettrico Xiaomi Mi M365 Pro è arrivato in Italia da pochi mesi e anche grazie al bonus ha avuto subito un balzo nelle vendite.

Riesce ad avere una velocità massima di 25 km/h ed un’autonomia di 45 km, con un motore da 300W. Le ruote sono dotate di ammortizzatori e la pendenza massima supportata è di 20 gradi.

Questo modello risulta facilmente trasportabile, con un peso di circo 14,2 kg, oltre a poter essere piegato. Ha a disposizioni luci a LED ed un carico massimo di 100 kg.

Ha un doppio sistema frenante, composto da un freno a disco ed uno rigenerativo, che recupera energia in frenata.

Presente la modalità di risparmio energetico, che si può controllare tramite l’applicazione dedicata, che si associa tramite bluetooth. Tra le altre funzioni ci sono il cruise control, le modalità ed il recupero energia, oltre alle informazioni sui chilometri percorsi.

PRO 45 Km di autonomia

Doppio sistema frenante

Facilmente trasportabile

CONTRO Fatica in salita

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro Monopattino Elettrico Pieghevole, 45 Km di Autonomia, Velocità fino a 25 Km/h, Versione Italiana, Nero Velocità massima: ca. 25 km / h (velocità massima per ciascuna modalità: ECO: 15 km / h; D: 20 km / h; S: 25 km / h)

Durata della batteria fino a 45Km

Display integrato per un comodo e veloce monitoraggio

Double brake system

Peso massimo supportato: 100 kg

Ninebot by Segway E22E

Questa versione del Ninebot di Segway è la più economica del gruppo, ma senza lasciare indietro le prestazioni e le funzionalità. Ha una buona accelerazione, con un sistema frenante che fa il suo lavoro, con le ruote che sono da 9 pollici, quindi leggermente superiori rispetto ai concorrenti.

Il motore è di 300W ed ha una velocità massima di 20 km/h, con l’autonomia massima che è di 22 km, leggermente inferiore rispetto ad altri modelli.

Il peso è molto leggero, con 13,5 kg che consente un facile trasporto, oltre al meccanismo pieghevole. Le luci sono di buona qualità, garantiscono la visione notturna.

PRO Prezzo

Motore da 300W CONTRO Velocità massima 20 km/h

NINEBOT BY SEGWAY Ninebot E22E, Monopattino Elettrico E Serie Unisex Adulto, Grigio Pneumatici 9 pollici a doppia densità che non richiedono manutenzione

Catarifrangenti E-Mark frontali, laterali e posteriori

Freni Indipendenti

Durata della batteria fino a 22 Km

Ricarica della batteria in 3.5 h

Ninebot by Segway ES2

Questo modello di Ninebot è uno dei più venduti su Amazon, con il maggior numero di recensioni e con la soddisfazione degli utenti che lo hanno acquistato.

Rispetto al modello E22E ha alcune caratteristiche migliorate, come la velocità massima che è di 25 km/h e l’autonomia, che è di 25 km. Inoltre integra il Cruise Control, oltre alla possibilità di aggiungere una seconda batteria, che fa alzare la velocità a 30 km/h e l’autonomia a 45 km.

Presente l’applicazione dedicata Segway-Ninebot, che offre delle funzionalità extra a quelle già presenti di base. Possibile abilitare il sistema di antifurto, il limitatore di velocità e la modalità Cruise Control.

Presente uno schermo LED con le principali informazioni, come lo stato della batteria, oltre alle luci LED anteriori e posteriori.

PRO Possibilità di avere una seconda batteria

Schermo LED

Cruise Control CONTRO Autonomia base 25 km

IN OFFERTA Ninebot by Segway ES2 Monopattino Elettrico Pieghevole, Velocità Massima 25km/h, Autonomia 25km, 55 x 27 x 41 cm, Grigio scuro (Dark grey), 14 anni+ Batteria al litio che ti permette di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h

Autonomia di 25 km, grazie al cruise control integrato

Peso complessivo di 12.5 kg, peso massimo del ciclista: 100 kg (5200 mAh)

Fanale anteriore e posteriore a LED

Ruota anteriore e posteriore ammortizzate

Segway Ninebot MAX G30

Questo modello di Ninebot di Segway è il top di gamma dell’azienda, denominato MAX G30 e dal prezzo più costoso rispetto agli altri due.

Presentato da pochi mesi è il top di gamma di Segaway, con ruote ammortizzate da 10 pollici, che garantisce di potersi muovere anche su terreni impervi.

Doppio sistema frenante rigenerativo, a differenza dei suoi concorrenti, che ne hanno solo uno. Il motore è di 350W con una velocità massima di 25 km/h ed un’autonomia che arriva a 65 km. La durata di una ricarica è di circa 6 ore.

Ci sono tre diverse modalità: eco, drive e sport. Inoltre si può impostare una diversa velocità per i percorsi pedonali. Luci LED sia anteriori che posteriori.

Presenti tutte le funzionalità date dall’applicazione, come l’antifurto, il limitatore e le informazioni sul veicolo.

PRO Autonomia 65 km

Ruote da 10 pollici CONTRO Prezzo alto

IN OFFERTA Ninebot by Segway Max G30 Monopattino Elettrico Ripiegabile, Doppio Sistema frenante e Pneumatico tubeless da 10 Pollici, Plastic, Black, One Size Ottimo per spostamenti quotidiani; progettato specificamente per urban terrain

Resistente telaio in alluminio con sistema pieghevole

Include manubrio con impugnature in gomma morbida, facile da regolare per maggiore comfort, portata e controllo

Ruote da 10" con pneumatici ammortizzanti, per stabilità e prestazioni affidabili sulla maggior parte delle superfici

Autonomia fino a 65 km, freno meccanico ed elettrico con sistema di anti bloccaggio

Monopattini elettrici più popolari

Bonus Monopattini Elettrici da 500 euro

Nel Decreto Rilancio era presente un bonus del 60% su un acquisto di un monopattino o di una bici elettrica, presentando la fattura quando sarà disponibile la piattaforma online per richiedere il rimborso. Il totale che si può ricevere è di 500 euro.

Come scegliere il miglior monopattino elettrico

La scelta del monopattino elettrico dipende dalle esigenze degli utenti, a seconda del suo utilizzo e della città in cui ci si trova.

Tipologia di utilizzo

Se è previsto un utilizzo sportivo allora in questo caso occorrerà andare su modelli più costosi e performanti, mentre per un utilizzo casa-lavoro vanno bene i monopattini di fascia media, con un’autonomia di 20-30 chilometri che consente di poter fare andata e ritorno.

Distanza ed autonomia

Tutti i modelli di monopattino elettrico hanno una batteria al litio, che fa variare l’autonomia e la distanza percorribile con una singola carica. Inoltre anche il peso del monopattino può influire sulla massima distanza percorribile, che comunque solitamente non scende sotto i 20 km.

I tempi di ricarica sono abbastanza lunghi, dalle 4 ore alle 8,5 ore per uno dei modelli più venduti di Xiaomi (M365 Pro).

Motore e ruote

Il motore risulta di una potenza simile in tutti i modelli di fascia media, con una potenza di 300W che si allinea in tutte le marche.

Variano le ruote, che sono soggette a consumo e per questo ogni modello ha le sue caratteristiche e diametro delle ruote diverso. Una ruote con più pollici sarà più duratura e garanzia di affidabilità. Le ruote da 8-9 pollici sono adatte per muoversi nelle grandi città.

Sistema frenante

Ci sono diverse tipologie di sistema frenante, a seconda del modello di monopattino elettrico che si va a comprare. Le possibili varianti sono freno a disco, freno a tamburo e freno a pedale. Solitamente il freno a disco è il migliore, che assicura una buona frenata anche sul bagnato.

Il freno rigenerativo ha dei vantaggi per quanto riguarda l’autonomia, visto che va a ricaricare la batteria in frenata, come accade con le auto elettriche.

La trasportabilità

La maggioranza dei modelli in commercio sono pieghevoli, come tutti quelli presentati in questa guida. Un monopattino pieghevole si può portare in autobus ed è facilmente spostabile anche grazie al peso ridotto, intorno ai 13-15 kg.

