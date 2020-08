Migranti, esplode barcone a Crotone durante il trasbordo: persone in mare

C’è stata un’esplosione in un barcone di migranti al largo di Crotone, mentre si stavano svolgendo le operazioni di trasbordo con la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera. Molti migranti si sarebbero gettati in mare, ancora non è nota la causa dell’esplosione, che è avvenuta dopo che una parte di barca aveva preso fuoco.

La Guardia Costiera sta recuperando le persone finite in mare, per poi aprire un fascicolo sull’accaduto. A bordo c’erano una decina di migranti, che stavano effettuando il trasbordo.