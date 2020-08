Migranti positivi al Covid tentano la fuga dal Celio di Roma: feriti militari e medici

Alcuni migranti che si trovavano all’ospedale Celio di Roma hanno tentato la fuga dopo essere stati trovati positivi al coronavirus in seguito ad un test. Si tratta di migranti provenienti dalla Nigeria, che erano ricoverati da qualche giorno al Celio.

Due donne ed un uomo quando hanno saputo di essere positivi hanno aggredito militari e medici per tentare la fuga. I carabinieri sono riusciti poi a fermarli ed a bloccare la fuga. I tre migranti sono stati denunciati.

Critiche dell’opposizione, con Salvini che ha dichiarato: “Il Governo mette in pericolo l’Italia. Gli italiani pagano l’incapacità di Conte e della Lamorgese”. Stessa posizione per Fratelli d’Italia: “Il Governo non garantisce la sicurezza”, ha dichiarato il capogruppo del partito alla Camera, Francesco Lollobrigida.