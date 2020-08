Palermo, vasto incendio ad Altofonte: 400 evacuati

Un vasto incendio ha colpito la città di Altofonte, in provincia di Palermo, con fiamme che sono andate avanti per tutte la notte, anche grazie ai venti di scirocco che hanno propagato i cinque roghi iniziali. Il fuoco è avanzato per oltre 2 chilometri, minacciando anche il centro abitato, costringendo le autorità all’evacuazione di 400 persone, che hanno passato la notte in strutture attrezzate.

Altofonte è un paese di 10 mila abitanti in collina, con oggi che si ritrova con diverse case bruciate e molta paura. Nessun cittadino sarebbe ferito. Questa mattina i vigili del fuoco avevano placato l’incendio, che era divampato alle 22 di ieri sera, con l’aiuto della Protezione Civile e della forestale.

Il sindaco di Altofonte, Angela De Luca, ha disposto nella notte l’evacuazione di alcuni abitanti a rischio, che hanno passato la notte nelle strutture della Protezione Civile al campo sportivo Don Pino Puglisi.