Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 31 agosto: altri 996 casi positivi, diminuiscono i tamponi

I dati di oggi 31 agosto sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un aumento netto dei casi da Covid-19, con un decremento nel weekend come spesso accade per la minor elaborazione dei tamponi, cosa che solitamente si protrae anche ad inizio settimana, essendo i dati pubblicati sempre riferiti ad un paio di giorni prima.

Oggi sono 996 i casi positivi da coronavirus, in diminuzione rispetto alla giornata di ieri, complice il weekend ed il conseguente calo dei tamponi su scala nazionale. Il numero delle vittime è rimasto stabile con 6 decessi.

Bollettino Protezione Civile 31 agosto

I dati sul Covid-19: