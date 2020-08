Libano, eletto premier l’ambasciatore Adib

Il Parlamento del Libano ha eletto come nuovo premier Mustafa Adib, dopo le dimissioni del precedente governo in seguito alle proteste post-esplosione al porto. Sono passate tre settimane da quanto il primo ministro Hassan Diab si è dimesso, con l’esplosione al porto di Beirut che è ancora sotto indagine, per capire come sia stato possibile lasciare tutto quel materiale esplosivo in un unico luogo. Un incidente che ha prodotto 250 mila sfollati, con il Libano che era già in crisi.

Adib è stato ambasciatore della Germania in Libano dal 2013 ed è stato eletto con 90 voti su 119, ricevendo l’appoggio dei principali partiti del Paese.

Secondo visita per il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo la prima poco dopo l’esplosione, dove aveva garantito aiuti per la città ed il Libano.