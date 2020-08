Mattia, la foto del paziente 1 guarito e con la famiglia

In queste ore sta circolando in rete una foto di Mattia, il paziente 1 di Codogno, il primo in Italia ad avere accertato il coronavirus, nella quale è ritratto con la famiglia. La foto è stata realizzata per l’erboristeria della moglia a Castelpusterlengo, oltre ad aver partecipato ad un concorso fotografico.

“Quest’anno più che mai Viva l’Italia, noi che abbiamo avuto la forza di ripartire. Siete voi clienti ed amici a cui va il nostro grazie”, queste le parole in vetrina messe da Mattia Maestri, il “paziente 1” del Covid-19 in Italia.

La sua figura ha assunto dei contorni per quanto riguarda la guarigione da Covid-19, con il suo caso molto seguito a livello mediatico che è entrato in tutte le case degli italiani.