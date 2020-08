Nato, spia francese a Napoli: forniva informazioni alla Russia

Una spia francese è stata fermata a Napoli, con l’accusa di aver fornito informazioni segrete ai russi. L’uomo è stato fermato dai servizi segreti ed ora si trova in carcere a Parigi, dove dovrà rispondere di “tradimento”. Ancora non è chiaro quali informazioni abbia fornito a Mosca, il tenente colonnello dell’esercito distaccato alla Nato. Era stato più volte in contatto con un agente dei servizi russo, al quale avrebbe dato informazioni riservatissime, anche da mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, come hanno riferito i media europei.

La ministra della Difesa francese, Florence Parly, ha ammesso che si tratta di un “attentato alla sicurezza”. Per ora non è stata resa nota l’identità della spia francese, sarebbe un padre di cinque figli ed ha alcune vicinanze familiari in Russia, che gli permette di parlare la lingua.

Sono quattro le accuse di reato alla spia francese, tra le quali “fornitura di informazioni a potenza straniera”.