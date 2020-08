Scuola, regioni divise sulla ripartenza. Cts pubblicherà le linee guida oggi

Le Regioni sono divise sulla ripartenza scolastica, con domani che ripartono i corsi di recupero, la maggior parte in presenza. Ma l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 non sarà uguale per tutte le Regioni. Ogni anno le regioni possono variare il giorno di inizio delle lezioni, ma in epoca Covid ci si aspettava un avvio sincronizzato, mentre non sarà così.

C’è anche la problematica legata alla giornata destinata alle elezioni, 20-21 settembre, con il Governo che ha deciso di porre questa data la settimana successiva alla partenza scolastica, con molte Regioni che potrebbero utilizzare questa cosa per far iniziare l’anno scolastico la settimana dopo le elezioni. Le Regioni che potrebbero partire il 24 settembre sono Campania, Abruzzo, Calabria e Basilicata.

“Riaprire la scuola è la nostra priorità”, queste le parole del premier Conte questa mattina, in attesa delle linee guida che il Comitato tecnico-scientifico dovrebbe pubblicare nella giornata di oggi.

Intanto un edificio scolastico a Verbania è stato chiuso per un caso di Covid-19, dopo l’inizio dei corsi di recupero nella giornata del 26 agosto.