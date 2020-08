Sondaggi elettorali regionali Marche: Acquaroli oltre il 50%, Mangialardi al 36%

Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali nelle Marche, previste per il 20-21 settembre, sono stati realizzati anche i sondaggi politici da Winpoll per il Sole 24 Ore. C’è un netto vantaggio per il centrodestra, che supera il 50% dei consensi, mentre il candidato di centrosinistra arriva al 36%. Sotto il 10% il Movimento 5 Stelle.

Sondaggi elettorali Marche

Francesco Acquaroli è avanti con il 51,8% dei consensi, mentre Mangialardi è al 36,1%. Il candidato del Movimento 5 Stelle, Gian Mario Mercorelli, è all’8,9%.

Candidato % Francesco Acquaroli (CDX) 51,8 Maurizio Mangialardi (CSX) 36,1 Gian Mario Mercorelli (M5S) 8,9 Altri 3,2

Liste elettorali Regione Marche

Nel dettaglio le preferenze alle liste per i candidati regionali alle elezioni nelle Marche.

Lista Centrodestra % Lega 23,3 Fratelli d’Italia 18,1 Forza Italia 4,0 UDC 2,1 Altre liste 4,3