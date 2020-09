Accordo trovato per il trasporto pubblico: capienza fino all’80%

Il Governo ha trovato l’accordo con le Regioni per il trasporto pubblico locale, con la questione legata al riempimento dei mezzi, che lasciava ancora dei dubbi. Ora è ufficiale: fino ad una capienza dell’80% sarà consentito viaggiare, per arrivare al 100% per le distanze al di sotto dei 15 minuti. Questo accordo consente di assicurare il servizio di trasporto per gli studenti, con la questione legata alla capienza che aveva messo in discussione la possibilità per tutti di arrivare a scuola.

Il “coefficente di riempimento” non potrà essere superiore all’80%, prevedendo una riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. In caso di breve durata del viaggio e nei mezzi dove è garantito il ricambio di aria, si potrà arrivare al 100%.