Da oggi abolito il Superticket da 10 euro sulle ricette

Da oggi primo settembre è stato abolito il Superticket da 10 euro sulle ricette, che era in vigore per tutti i redditi per quanto riguarda la prestazioni sanitarie specialistiche. Ne aveva dato comunicazione il ministro della Salute, Roberto Speranza, nei giorni scorsi.

Il taglio del superticket era stato inserito nella Legge di Bilancio 2020 approvata lo scorso 23 dicembre, con un costo totale di 165 milioni di euro per quest’anno e 490 milioni di euro per il 2021. “Ogni volta che una persona non si cura per motivi economici, siamo di fronte ad una sconfitta”, ha detto Speranza. Resta il ticket ordinario, che varia in base al reddito e vale circa 30-35 euro.

Alcune Regioni lo avevano già abolito, come l’Emilia-Romagna, dove non si paga dal 2018 per i redditi fino a 100.000 euro lordi, mentre la Lombardia lo ha tolto a marzo 2020.