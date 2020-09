Francia, Charlie Hebdo torna a fare vignette su Maometto

La nota rivista satirica francese Charlie Hebdo è tornata a fare vignette satiriche su Maometto, dopo gli attentati del 2015 che fecero 12 vittime nella sua redazione. La pubblicazione è stata decisa all’inizio del processo per quell’attentato, che partirà a breve.

“Non chineremo mai la testa, non rinunceremo mai”, ha dichiarato il direttore di Charlie Hebdo, Riss, nel numero che è stato pubblicato. Secondo quanto riferito dal direttore della rivista francese, si erano sempre rifiutati di tornare a pubblicare vignette su Maometto dopo gli attentati “non perché fosse contro la legge, ma volevamo una ragione che avesse senso ed aprisse il dibattito”. L’occasione si è presentata con l’inizio del processo con 14 imputati per gli attentati del gennaio 2015, accusati di sostegno ai due killer, i fratelli Said e Cherif Kouachi, e ad Amédy Coulibaly.