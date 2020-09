Gentiloni: “Siamo di fronte a sfida senza precedenti sul Recovery Fund”

Il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, ha tenuto un’audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Sono orgoglioso del lavoro svolto dalla commissione e grato al Governo italiano che ha scelto la via del dialogo costruttivo. L’Italia sarà il Paese che potrà avere il maggior numero di risorse, bisogna giocarcela in un contesto di grande incertezza”.

La commissione europea si aspetta una bozza per il Recovery Fund entro la metà di ottobre: “Tra gli strumenti messi a disposizione il Recovery e Resilience Facility è quello più importante. La commissione incoraggia a presentare i piano entro la metà di ottobre, con delle bozze con degli obiettivi generali”. Successivamente la Commissione dovrà presentare in otto settimane i piani ricevuti al Consiglio europeo per l’approvazione, con altre quattro settimane a disposizione per l’ok a maggioranza qualificata. Dopo l’ok del Consiglio ci sarà l’erogazione del 10% dell’importo, con la Commissione che deciderà le erogazioni.

“I piani non saranno scritti a Bruxelles, bisogna creare un equilibrio tra responsabilità nazionale e controllo europeo”, ha dichiarato Gentiloni.