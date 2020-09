Libia, Di Maio in visita a Tripoli: “Consolidare la tregua”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è a Tripoli per una visita istituzionale in Libia, nel momento in cui si è raggiunto un accordo per il cessate il fuoco e le elezioni per il prossimo marzo. All’interno del Governo di Accordo Nazionale di Serraj il ministro degli Interni, Fathi Bishaga, è stato sospeso dalle sue funzioni. Era stato colui che aveva coordinato la difesa da Haftar. La Turchia aveva creato un rapporto stretto con Bishaga ed ora è in imbarazzo.

Di Maio non entrerà nel dettaglio dell’accordo e sui fatti interni a Tripoli, ma la situazione preoccupa gli Stati europei e gli Stati Uniti. Bishaga aveva collaborato nella lotta al terrorismo, anche durante la battaglia per liberare Sirte dall’Isis.

Il ministro italiano proverà a capire cosa sta succedendo, ribadendo la posizione per il cessate il fuoco, condivisa a livello europeo. Inoltre Di Maio volerà anche a Tobruk per vedere Saleh, l’altro artefice dell’accordo di pace. Ci saranno da affrontare anche i temi industriali e commerciali.